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Жилье в периферийной единице Этолия и Акарнания, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$242,045
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$224,335
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Kaloudi, Греция
Вилла
Kaloudi, Греция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Этолия и Акарнания, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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