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Жильё в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
7
Municipal Unit of Antirrio
5
Municipality of Mesolongi
4
Лехена
3
Месолонгион
3
15 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на город в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€2,80 млн
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platanite, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
€165,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platanite, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanite, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в подлость, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
подлость, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
€250,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Platanite, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€530,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ано Платанитис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ано Платанитис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€195,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
€145,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лехена, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 14
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€360,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€78,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Лестница, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Лестница, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€300,000

Типы недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания

дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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