Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Северный Рейн-Вестфалия
  5. Магазины

Магазины в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Ру́рская область
8
Магазин В архив
Очистить
11 объектов найдено
Магазин в Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
Площадь 800 м²
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин в Willich, Германия
Магазин
Willich, Германия
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
€3,41 млн
Оставить заявку
Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
€3,43 млн
Оставить заявку
Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
€24,79 млн
Оставить заявку
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
€3,23 млн
Оставить заявку
Магазин в Дортмунд, Германия
Магазин
Дортмунд, Германия
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…
€2,52 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия

коммерческая недвижимость
отели
доходные дома
Realting.com
Перейти