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Кондоминиумы в Мюнхене, Германия

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6 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Све…
$1,01 млн
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
$550,540
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
$1,40 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
$669,284
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно). Идеальн…
$507,361
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
$890,580
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ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Мюнхене, Германия

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