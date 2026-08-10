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Отели в Landkreis Offenbach, Германия

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4 объекта найдено
Отель 700 м² в Dietzenbach, Германия
Отель 700 м²
Dietzenbach, Германия
Число комнат 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
$3,92 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 1 050 м² в Zeppelinheim, Германия
Отель 1 050 м²
Zeppelinheim, Германия
Число комнат 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,78 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Отель 700 м² в Dietzenbach, Германия
Отель 700 м²
Dietzenbach, Германия
Количество спален 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
$3,95 млн
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TekceTekce
Отель 1 050 м² в Zeppelinheim, Германия
Отель 1 050 м²
Zeppelinheim, Германия
Количество спален 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,82 млн
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