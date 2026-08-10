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Инвестиционная недвижимость в Landkreis Offenbach, Германия

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4 объекта найдено
Пакет коммерческих помещений в пригороде Франкфурта на Майне! в Bulau, Германия
Пакет коммерческих помещений в пригороде Франкфурта на Майне!
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,15 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная 949 м² в Bulau, Германия
Инвестиционная 949 м²
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,22 млн
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Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,11 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,16 млн
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