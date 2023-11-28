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Коммерческая недвижимость в Landkreis Offenbach, Германия

4 объекта найдено
Отель 36 комнат в Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
Комнаты 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
€5,30 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Офис в Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
€110,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 45 комнат в Zeppelinheim, Германия
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
Комнаты 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
€4,15 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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