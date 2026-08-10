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Жилье в районе Мюнхен, Германия

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квартиры
3
5 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Число комнат 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,25 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни в Оттобрунн, Германия
Квартира 3 спальни
Оттобрунн, Германия
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
$1,01 млн
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Вилла в Грюнвальд, Германия
Вилла
Грюнвальд, Германия
Количество спален 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,36 млн
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TekceTekce
Студия 1 спальня в Eglfing, Германия
Студия 1 спальня
Eglfing, Германия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$662,289
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Студия 1 спальня в Grunwalder Forst, Германия
Студия 1 спальня
Grunwalder Forst, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
$499,622
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Параметры недвижимости в районе Мюнхен, Германия

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