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Жильё в район Мюнхен, Германия

квартиры
3
4 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
€870,000
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ESTATE-SERVICE24
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Студия 1 комната в Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
€430,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Хар, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Хар, Германия
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
€570,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Комнаты 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
€11,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в район Мюнхен, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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