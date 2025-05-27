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Квартиры в районе Мюнхен, Германия

квартиры-студии
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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Grunwalder Forst, Германия
Студия 1 спальня
Grunwalder Forst, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
$490,066
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Студия 1 спальня в Eglfing, Германия
Студия 1 спальня
Eglfing, Германия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$649,623
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Квартира 3 спальни в Оттобрунн, Германия
Квартира 3 спальни
Оттобрунн, Германия
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
$991,530
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Кондо 3 комнаты в Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
$939,157
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Студия 1 комната в Grunwalder Forst, Германия
Студия 1 комната
Grunwalder Forst, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
$464,181
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Студия 1 комната в Eglfing, Германия
Студия 1 комната
Eglfing, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$615,310
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в районе Мюнхен, Германия

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