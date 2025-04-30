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Виза и ВНЖ фрилансера и предпринимателя в Германии

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Виза и ВНЖ фрилансера и предпринимателя в Германии
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О программе иммиграции

Относительно данных типов виз и ВНЖ существует большое количество заблуждений. Первое из них – это то, что в Германии есть ВНЖ для цифрового кочевника. ВНЖ фрилансера часто путают с ним. Да, ВНЖ цифрового кочевника есть, к примеру, в Португалии и Испании, но с немецким ВНЖ фрилансера он имеет ряд различий. ВНЖ цифрового кочевника подразумевает, что вы работаете где-то (без привязки к месту), получаете зарплату, и, если эта зарплата удовлетворяет требованиям, вы можете приехать в страну, где у вас есть ВНЖ, и жить там. В Германии же виды на жительство (в том числе и ВНЖ фрилансера) привязаны к немецким компаниям.

Итак, если вы хотите работать на фрилансе в Германии и получить соответствующее ВНЖ, вам необходимо иметь визу или разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) с целью осуществления свободной трудовой деятельности. Данный тип визы — для тех, кто подходит под описание свободных профессий (для того, чтобы ознакомиться со списком, загуглите — freie Berufe Liste).

 

ВНЖ для ведения бизнеса?

Если вы не попадаете ни под одну из свободных профессий – freie Berufe, вы не можете быть фрилансером в Германии и подавать на соответствующие визу или ВНЖ. В этом случае вы являетесь предпринимателем, и виза / ВНЖ нужны по бизнесу.

Важно понимать, что это один из самых сложных ВНЖ для получения. Открыть такой ВНЖ уже находясь в стране по другому параграфу в десятки раз проще, чем подавать на него из-за рубежа. Причина тут одна: проживая в Германии, вы легко можете открыть любую форму бизнеса. Например, обычный ИП без необходимости вкладывать капитал.

Если же вы еще не находитесь в Германии, получить данный тип ВНЖ достаточно сложно. Сперва вам необходимо въехать в страну по туристической или гостевой бизнес-визе категории С, затем открыть в Германии фирму (открыть ИП нельзя, это могут сделать только уже зарегистрированные в стране), на что нужен определенный капитал. То есть, такой вид переезда заранее предполагает вложение определенного количества инвестиций. 

После того, как составлены договор об учреждении компании, прописан устав и получено разрешение торгово-промышленной палаты, нужно будет позаботиться еще о ряде задач. Таких как страховки, уведомления налоговой и так далее.

Только по факту завершения процесса можно будет возвращаться на родину для подачи на заветную визу. При этом, нужно будет убедить чиновников, что ваше присутствие в Германии для ведения бизнеса обязательно, то есть какой бонус вашему бизнесу от того, что вы его ведете в Германии.

Намного проще сначала переехать по другой программе, закрепиться и открыть компанию, находясь в Германии.

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Требования к заявителю

Для фриланс визы:

— необходимо иметь разрешение на работу для специальности, по которой вы хотите работать на фрилансе (например, если вы работаете в медицине, то вам нужно будет пройти признание образования);

— обязательно следует показать наличие имеющихся или потенциальных работодателей в Германии (минимум два, а лучше три) — это можно сделать с помощью уже подписанных договоров, либо же с помощью специальных commitment letter, в которых работодатель изъявил желание принять вас на работу. Конечно, у вас могут быть клиенты и в других странах, но для визы в Германию обязательно иметь клиентов именно в этой стране.

Контракты с немецкими работодателями, которые вы предъявляете, должны быть долгосрочными (от 6 месяцев). Разумеется, чаще всего такие контракты возможны только с фирмами. Контракты с частными лицами тоже возможны, но они не настолько надежные, поэтому их нужно больше для подтверждения. Если же вы работаете преимущественно с частными лицами (например, вы – преподаватель), постарайтесь подкрепить свое портфолио контрактом с фирмой (например, с языковой школой, в случае преподавания).

Также отметим, что на немецкие компании лучше работать больше времени, чем на иностранные — на это тоже смотрят. Иначе чиновники посчитают, что нет необходимости в вашем пребывании в стране.

— необходимо иметь и предоставить финансовый план, в котором изложено и доказано, что, исходя из вашего дохода, вы можете себя прокормить и обеспечить всем необходимым. Он должен описывать: сколько денег вам понадобится на жизнь, маркетинг, налоги, страховки и так далее. Цель – примерно оценить потенциальный доход, чтобы убедиться, что вы будете выходить в плюс, иначе одобрять визу бессмысленно.

Документы
Документы для заявителя

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Виза и ВНЖ фрилансера и предпринимателя в Германии
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