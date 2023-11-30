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Продажа офисных помещений в Франкфурт-на-Майне, Германия

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1 объект найдено
Офис в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
€3,10 млн
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ESTATE-SERVICE24
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