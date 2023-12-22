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Кондо в Гессен, Германия

Кондо В архив
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5 объектов найдено
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Дармштадт, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
€630,000
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Dreieich, Германия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
€680,000
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты с парковкой в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой
Оффенбах, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
€505,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
€645,000
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
€495,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

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