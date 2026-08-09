Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гессен
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Гессене, Германия

;
Франкфурт-на-Майне
4
Пентхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пентхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,16 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,60 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гессене, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти