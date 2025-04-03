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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Кутаиси, Грузия

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1 объект найдено
Сдается квартира в Сабуртало в Кутаиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Кутаиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/14
0099557100075 в аренду САБУРТАЛО КАНТАРИА, УЛ. 4 1 спальня 1/14 этаж 600 $ 65943
$600
в месяц
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