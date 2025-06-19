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Замки с видом на горы в Метрополии Франции, Франция

Новая Аквитания
8
Центр — Долина Луары
12
Нормандия
5
Овернь — Рона — Альпы
3
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1 объект найдено
Замок 30 комнат в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат
Nizerolles, Франция
Число комнат 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
$13,95 млн
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