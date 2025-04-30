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Дома около гольф-клуба в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
47
Пуэрто-Плата
35
Ла-Альтаграсия
93
Игуэй
93
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11 объектов найдено
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла расположена в Cajuiles Casa de Campo. Аренда от 800 до 2500 долларов в зависимости от …
$2,500
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Он состоит из 33 вилл, каждая из которых расположена на участках площадью около 600 квадратн…
$450,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями в деревне Пунта-КанаУютный дом, расположенный в одном из самых…
$975,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
Это проект 4 роскошных дуплексных вилл. С современным и функциональным дизайном, который поз…
$798,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 531 м²
Вилла в эксклюзивном Каса-де-Кампо величественно появляется среди пышной растительности, кот…
$5,25 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Городской комплекс расположен в 15 минутах от международного аэропорта Пунта-Кана в Доминика…
$179,900
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 579 м²
694.22м2 земли 578,62 м2 строительства Два уровня Комнаты 5 спален 5 ванных комнат ванная ко…
$1,000,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Эксклюзивные виллы в Пунта-КанаОткройте для себя образ жизни, о котором вы всегда мечтали - …
$199,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 558 м²
Сообщество Caleton Residence предназначено для семей, которые стремятся жить в месте, где вы…
$1,58 млн
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

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