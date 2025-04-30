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Дома с бассейном в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
47
Пуэрто-Плата
35
Ла-Альтаграсия
93
Игуэй
93
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139 объектов найдено
Дом 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Этот потрясающий односе…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Дом 2 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
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$299,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, тропическом раю в Доминиканской Республике. Этот …
$960,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла расположена в Cajuiles Casa de Campo. Аренда от 800 до 2500 долларов в зависимости от …
$2,500
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Дом 3 комнаты в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Bavaro, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 1/2
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$450,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$590,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$11,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Настраиваемые виллы Обзор:Откройте для себя множество тропических вилл, предназначенных для …
$199,700
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Дом 5 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/3
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$572,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,98 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Это закрытый жилой проект, состоящий из 48 независимых вилл, расположенных в туристическом р…
$189,500
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Вилла 7 комнат в Уверо Альто, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Уверо Альто, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 140 м²
Этаж 2/2
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$7,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
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Дом 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
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$169,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Он состоит из 33 вилл, каждая из которых расположена на участках площадью около 600 квадратн…
$450,000
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
$8,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 1/2
$247,000
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Вилла 7 комнат в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Поднимите свой образ жизни на изысканно спроектированной вилле, расположенной на первой лунк…
$7,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 8 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Этаж 1/4
Вилла с 7 спальнями и 7 ванными комнатами с 2 бассейнами площадью более 8 000 кв. футов, пос…
$1,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Удивительный недорогой дом с 4 спальнями в самом центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в…
$299,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$890,000
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Вилла 10 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 10 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
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$925,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Это недвижимое имущество односемейных домов, которое имеет привилегированное расположение в …
$160,338
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Дом 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла, полностью меблирована от кровати до ложки, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1…
$780,000
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Удивительный недорогой дом с тремя спальнями в центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в 8…
$275,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
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$99,900
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Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…
$300,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 270 м²
Удобства:1, 2 и 3 спальни1 и 2 ванные комнатыДоступ ко всем удобствам Cap CanaКлиент может и…
$524,000
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Дом 8 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 8 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 437 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,30 млн
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

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