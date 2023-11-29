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Дома в Игуэй, Доминиканская Республика

виллы
50
таунхаусы
3
94 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€140,831
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€159,003
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 462 м²
€362,526
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 502 м²
€163,546
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с беседкой, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с беседкой, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 252 м²
€154,460
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с джакузи, с кухней, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с джакузи, с кухней, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 252 м²
€149,917
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с гаражом, с кухней, с патио в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с гаражом, с кухней, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€452,476
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 602 м²
€349,806
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€104,488
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
€999,446
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с беседкой, с джакузи, с кухней в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с беседкой, с джакузи, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€81,772
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€139,014
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€286,205
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 6 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 10 362 м²
€3,36 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Дом 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€140,854
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с торговый центр, спортивный зал, с Luz в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с торговый центр, спортивный зал, с Luz
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€171,723
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 182 м²
€203,751
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Dolce Vita Luxury Properties
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Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€86,316
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€195,255
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с беседкой, с кухней, с патио в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с беседкой, с кухней, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€124,931
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с балконом, с беседкой, с кухней в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с балконом, с беседкой, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,089
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 072 м²
€358,892
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 472 м²
€172,284
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 562 м²
€180,809
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с торговый центр, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с торговый центр, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€218,879
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 912 м²
€260,401
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 402 м²
€454,294
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, студия в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, студия
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€192,605
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 644 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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