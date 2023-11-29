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Дома в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

виллы
6
9 объектов найдено
Вилла 6 спален в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 13 002 м²
€9,09 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 942 м²
€391,790
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
€481,551
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,68 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€140,831
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 421 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€795,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 880 м²
Этаж 2/2
Урбанизация с частной охраной Участок 2.916 м2 с видом на море Вилла с двумя этажами и откры…
€5,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Очень хорошая вилла архитектора, идеально расположенная на возвышенности Лас Терренас в гава…
€281,662
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…
€272,576
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Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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