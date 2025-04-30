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Дома с видом на горы в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
47
Пуэрто-Плата
35
Ла-Альтаграсия
93
Игуэй
93
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16 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$280,000
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Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
$290,000
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
$8,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 2 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
$245,000
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Вилла 9 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Puerto Plata, Доминиканская Республика
Дом 7 комнат
Puerto Plata, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
$650,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Puerto Plata, Доминиканская Республика
Дом 7 комнат
Puerto Plata, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Этаж 3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
$525,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/2
Резиденция закрытого типа, с инновационной и авангардной архитектурой, в эксклюзивном районе…
$299,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Ощутите максимальный комфорт и роскошь в этом потрясающем односемейном доме с 3 спальнями и …
$399,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Великолепная вилла с видом на океан в закрытом поселке в Лас-Терренасе, где есть одни из сам…
$650,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла на довольно большом участке с видом на океан, закрытый поселок в Сосуа, в …
$599,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 14 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 14 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 14
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 950 м²
Этаж 1/3
Безусловно, одна из самых красивых вилл Las Terrenas. 9 спален и 10 ванных комнат, жилая пло…
$3,10 млн
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
$235,000
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Эта потрясающая вилла нов…
$8,75 млн
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

виллы

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