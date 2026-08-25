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Дома в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

;
Пунта-Кана
51
Игуэй
84
Friusa
15
Баваро
4
84 объекта найдено
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
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$249 900
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Обзор проекта: частный проект виллы в Пунта-Кане с 3 и 4 спальнями с 3,5 ванными комнатами.Д…
$364 510
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 840 м²
Удобства: 5 спальни5 ванных комнат1/2 половина ванной комнатытеррасаВходХолодная кухняГоряча…
$1 000 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38 млн
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Дом 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This project offers 24 elegantly designed villas, combining modern style with functional liv…
$265 000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50 млн
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Вилла в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Вилла в Уверо Альто, Доминиканская Республика
Вилла
Уверо Альто, Доминиканская Республика
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$7,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$675 000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
$169 900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Дом в Баваро, Доминиканская Республика
Дом
Баваро, Доминиканская Республика
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$2,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
Удивительный доступный дом с тремя спальнями в самом сердце Пунта-Каны, 10 минут до пляжа, 8…
$250 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Роскошная вилла на продажу - Mara 25, Пунта-КанаMara 25 - это современная роскошная вилла, р…
$1,25 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Цена по запросу
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в Пунта-Кане представляют собой одну из самых привлекательных возм…
$50 000
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Агентство
Nest Invest global
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Дом 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Inspired by the palm trees, the fresh wind that intertwines its fine leaves, the sea, and it…
$190 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Luxury 4 bedroom villa in Punta Cana Village Cozy house located in one of the most exclusive…
$1,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950 000
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Дом 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
AMENITIES: 9-hole lighted golf course. Freshwater and saltwater lakes. Educational district…
$419 845
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Дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом
Игуэй, Доминиканская Республика
$1,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 772 м²
Испытайте современную роскошь в Вилле Алена, исключительной резиденции, расположенной в прес…
$1,60 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 711 м²
Discover Isla Verde 25, a stunning contemporary villa currently in pre-construction within t…
$1,29 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative features on the mar…
$1,35 млн
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Дом 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
This amazing project of only 94 villas, all three levels, has a strategic location close to …
$155 025
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Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

виллы

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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