ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Доминиканская Республика
Жилая
La Altagracia
Дома
Дома в La Altagracia, Доминиканская Республика
виллы
50
таунхаусы
3
Дом
Очистить
94 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
91 м²
€140,831
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
160 м²
€159,003
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
3 462 м²
€362,526
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
1 502 м²
€163,546
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с беседкой, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
1 252 м²
€154,460
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с джакузи, с кухней, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
1 252 м²
€149,917
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с гаражом, с кухней, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
240 м²
€452,476
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
2 602 м²
€349,806
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
58 м²
€104,488
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
4
4
402 м²
€1,77 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
5
4
574 м²
€999,446
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с беседкой, с джакузи, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
72 м²
€81,772
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
59 м²
€139,014
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
180 м²
€286,205
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 6 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
6
6
10 362 м²
€3,36 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
149 м²
€140,854
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с торговый центр, спортивный зал, с Luz
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
123 м²
€171,723
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
1 182 м²
€203,751
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
78 м²
€86,316
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
149 м²
€195,255
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с беседкой, с кухней, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
150 м²
€124,931
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с балконом, с беседкой, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
2
1
68 м²
€86,089
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
3 072 м²
€358,892
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
1 472 м²
€172,284
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
1 562 м²
€180,809
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с торговый центр, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
152 м²
€218,879
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
1
1 912 м²
€260,401
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
3 402 м²
€454,294
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, студия
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
124 м²
€192,605
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4
4
644 м²
€890,415
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в La Altagracia, Доминиканская Республика
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL