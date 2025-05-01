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Дома в Баваро, Доминиканская Республика

виллы
4
18 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Удивительный недорогой дом с тремя спальнями в центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в 8…
$275,000
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Удивительный доступный дом с тремя спальнями в самом сердце Пунта-Каны, 10 минут до пляжа, 8…
$250,000
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Дуплекс 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дуплекс 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Вилла Дуплекс расположена в резиденции Баваро Пунта Кана. Большие и светлые комнаты этой …
$175,000
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Удивительный недорогой дом с 4 спальнями в самом центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в…
$299,000
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Дом 8 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 8 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 437 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,30 млн
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Дом 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом с 2 спальнями расположен в центре Баваро. Недалеко от центральной авеню Эстейт-роуд. Дом…
$189,000
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Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Эта потрясающая вилла н…
$354,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 1/2
$247,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
$195,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Bavaro, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$450,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Новый дом в Баваро расположен в тихом районе Эль-Эхекутиво в Баваро, курорт Пунта-Кана. Р…
$200,000
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Дом 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые дома в Баваро строятся в рамках нового проекта Maral. Расположение проекта удобно, есл…
$95,700
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Дом 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$249,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Minutes away from Macao Beach you will find this unique project in its style, composed of 25…
$399,000
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Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$354,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$572,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Удивительный недорогой дом с тремя спальнями в центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в 8…
$275,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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