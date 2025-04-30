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Дома с гаражом в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
47
Пуэрто-Плата
35
Ла-Альтаграсия
93
Игуэй
93
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10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$280,000
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Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
$290,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Элегантная вилла в деревне Пунта-Кана - просторное расположение и современный дизайнРасполож…
$1,30 млн
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Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…
$300,000
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
$245,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь жизнью в исключительной и привилегированной среде, где природа выступает в кач…
$1,50 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Расположенный на прекрасных пляжах Доминиканской Республики, в самом сердце Плайя-Косон, Лас…
$6,90 млн
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
$235,000
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

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