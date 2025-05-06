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Дома в Samana, Доминиканская Республика

Las Terrenas
20
20 объектов найдено
Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 500 м²
Вилла 6 спален / 6,5 ванных комнат*Второй уровень:-2 Спальни:
$9,80 млн
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Вилла 9 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Дом 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Великолепная вилла с видом на океан в закрытом поселке в Лас-Терренасе, где есть одни из сам…
$650,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Изогнутые линии являются источником, результатом наблюдения окружающей нас среды, текучести …
$349,800
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Дом 3 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/2
Резиденция закрытого типа, с инновационной и авангардной архитектурой, в эксклюзивном районе…
$299,000
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Дом 4 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Этот…
$995,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,85 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 16 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Эта …
$6,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 2 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…
$300,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 132 м²
Сиена предлагает подлинный жизненный опыт, который связывает жителей с природной и культурно…
$156,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
Добро пожаловать на наши эксклюзивные виллы в Лас-Терренас с захватывающим видом на океан. Э…
$530,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 300 м²
• Местонахождение проекта: Лас-Терренас, Доминиканская Республика• Общая площадь дома: 15 00…
$10,00 млн
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Вилла 5 спален* Второй уровень:-2 спальни:Одна главная спальня с гардеробом с кроватью King,…
$3,30 млн
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эксклюзивный заданный проект всего 15 вилл двух уровней, 2 и 3 спальни. Строительство блоков…
$233,500
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Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 14 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 14 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 14
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 950 м²
Этаж 1/3
Безусловно, одна из самых красивых вилл Las Terrenas. 9 спален и 10 ванных комнат, жилая пло…
$3,10 млн
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Вилла 8 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Этаж 1/4
Вилла с 7 спальнями и 7 ванными комнатами с 2 бассейнами площадью более 8 000 кв. футов, пос…
$1,80 млн
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Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 5 спальнями в Лас-Терренасе, Самана…
$3,30 млн
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Дом 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Очень хорошая вилла архитектора, идеально расположенная на возвышенности Лас Терренас в гава…
$310,000
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Типы недвижимости в Samana

виллы

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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