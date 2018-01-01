DS GROUP
Компания DS GROUP основана в 2012 году. Это многопрофильная компания, которая кроме строительной и девелоперской деятельности объединяет и другие направления. Компания уже завоевала место на рынке недвижимости Грузии осуществлением нескольких масштабных новостроек . Компания осуществляет разные строительные проекты, а в ближайшем будущем планируется начало новых, грандиозных проектов не только в Батуми, но и в других городах Грузии. Компания DS GROUP имеет собственное производство, что положительно отражается на качестве работ, сроке выполнения, конечной цене продукта. Это компания где важны качество, экологически чистые материалы, современная архитектура, реальные цены, комфорт и безопасность – всё это для того чтобы убедить Вас, что Компания DS GROUP - ваш лучший выбор.