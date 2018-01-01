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DS GROUP

Грузия, Batumi K. Gamsaxurdia13
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DS GROUP
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dsg.ge/en/main
О застройщике

Компания DS GROUP основана в 2012 году. Это многопрофильная компания, которая кроме строительной и девелоперской  деятельности объединяет и другие направления. Компания уже завоевала место на рынке недвижимости Грузии осуществлением нескольких масштабных новостроек . Компания осуществляет разные строительные проекты, а в ближайшем будущем планируется начало новых, грандиозных проектов не только в Батуми, но и в других городах Грузии. Компания DS GROUP имеет собственное производство, что положительно отражается на качестве работ, сроке выполнения, конечной цене продукта. Это компания где важны качество, экологически чистые материалы, современная архитектура, реальные цены, комфорт и безопасность – всё это для того чтобы убедить Вас, что Компания DS GROUP - ваш лучший выбор.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
White Line
White Line
Батуми, Грузия
от € 16,187
31–98 м² 3 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: DS GROUP

White Lines – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические традиции классической архитектуры, расположенный всего 300 метров от моря.

Два дома современные и продуманные : с высокими потолками, вместительными парковками, собственной территорией и пространством для отдыха, украсят туристическую часть города Батуми.

Мы разработали совершенно новое жилое пространство, чтобы соответствовать требованиям современной жизни и взглядам.

Вы можете стать владельцами уютной квартиры студии от 29,4 м2 с потрясающими видами и выгодным место расположением, торговый центр, аквапарк и прекрасная набережная.

Стоит отметить в проекте остекление, фасадная часть, изоляция от компании Saint Gobain

В нашем комплексе вас ожидает

Квартира в Белом каркасе :

- Сухая штукатурка на цементной основе по новой технологии

- Проведена электро-проводка и слабых токов

- Стяжка полов

- Все сантехнические работы

- Установлены металлические двери повышенного качества, из листового железа 3мм.

Комфортный Reception :

-Услуги бронирования -наша компания поможет вам сдать ваше жилье

-Служба консьержа

-Охрана комплекса

-Обслуживание и уход за жилым комплексом

-Видео наблюдение

-Служба уборки

Лифт высокого качества – скоростной, надежный и бесшумный

| Новейшая пожарная система в соответствии с европейскими нормами

| Внутренняя расрочка на 36 месяцев - первый взнос 0%​

Наши агенты в Грузии
Цира Саладзе
Цира Саладзе
3 объекта
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Tourinvest Management Group работает в Грузии с 2008 года, является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, общий объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. Профиль компании включает следующие виды операционной деятельности: Строительство, продажа недвижимости, управление недвижимостью, управление гостиничными услугами, управление ресторанами, эксплуатация туристических достопримечательностей, управление игорным бизнесом и партнерство с международными брендами. В рамках проектов Tourinvest Management Group занято более 600 человек. За время своего существования компания реализовала ряд крупных проектов для города, которые придали большую ценность Батуми как туристическому направлению. В рамках деятельности компании также были реализованы важные проекты в сфере туристического бизнеса. Среди этих проектов: Батумский развлекательно-культурный центр и канатная дорога «Арго», Бутик-отель «Бульвар» в Батуми HILTON Hotel Batumi Bellevue Residence Batumi Terrassa Askaneli CIB Casino International Батуми Преимуществом компании «Туринвест» является использование высококвалифицированных и современных подходов в производственном процессе. Акцент всегда делается на высокий класс, качество и инновации. Компания работает в рамках любого начатого проекта с высококвалифицированными специалистами, которые хорошо знают свою работу, подкрепленную многолетним опытом.

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Новый элитный жилой комплекс LemonGarden сочетает в себе качественное жилье, транспортную доступность и спокойствие окружающей природы.

LemonGarden Residence&Spa расположен в экологически чистом районе Нового бульвара. Комплекс находится в 400 метрах от моря, в шаговой доступности до торговых и развлекательных центров. 

Высококачественные апартаменты, набор премиум услуг, экологичность местности и транспортная доступность – основные преимущества проекта. Это лучшая новостройка Батуми для людей, ценящих жизнь вдали от суеты туристического центра, но которым важны все возможности активного времяпрепровождения.

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Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта.

Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов.

Ценности

Основная ценность компании - содействие развитию городов. Мы ориентируемся на качество, а это самое главное в вашей жизни.

Миссия компании

Создайте безопасную, здоровую и уютную среду обитания.

Цель компании

Развитие сектора недвижимости и внедрение инноваций на грузинском рынке.

Все строительство компании финансируется на начальном этапе, что гарантирует своевременное завершение.

Roof Development и Roof Construction создают единую строительную платформу, которая объединяет различные проекты в Грузии.

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Строительная компания LTD „EVROMSHENI“ образовалась в 2014г. И в ее основные обязанности входят Строительные работы. компания предлагает потребителю современные , комфортные и качественные жилые квартиры, наша цель , строительство высокого качества и надежной работы в строго указанные сроки, 24-часовая охрана. Проект полностью финансируется

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