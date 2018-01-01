ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ БАТУМИ

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

Новый элитный жилой комплекс LemonGarden сочетает в себе качественное жилье, транспортную доступность и спокойствие окружающей природы.

LemonGarden Residence&Spa расположен в экологически чистом районе Нового бульвара. Комплекс находится в 400 метрах от моря, в шаговой доступности до торговых и развлекательных центров.

Высококачественные апартаменты, набор премиум услуг, экологичность местности и транспортная доступность – основные преимущества проекта. Это лучшая новостройка Батуми для людей, ценящих жизнь вдали от суеты туристического центра, но которым важны все возможности активного времяпрепровождения.