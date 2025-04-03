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Квартиры в okres Rakovnik, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира в Mutejovice, Чехия
Квартира
Mutejovice, Чехия
Площадь 80 м²
Дом 80м2 , участок 152м2 кирпичный дом после реконструкции недалеко от дома есть автобусная …
$187,886
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Квартира в Zbecno, Чехия
Квартира
Zbecno, Чехия
Площадь 85 м²
Продается дом дачного типа 85 m²с участком 300 m², в районе города Раковник Водопровод, газ,…
$110,546
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Агентство
Czech Village s.r.o
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English, Русский, Čeština
Квартира в Slabce, Чехия
Квартира
Slabce, Чехия
Площадь 100 м²
трехэтажный семейный дом в южной части села Модржеёвице, окр. Раковник. В 2014-2017 годах до…
$165,267
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Параметры недвижимости в okres Rakovnik, Чехия

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