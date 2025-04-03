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Квартиры в Чески-Крумлов, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира в Чески-Крумлов, Чехия
Квартира
Чески-Крумлов, Чехия
Площадь 320 м²
Отель находится в самом центре курортного города Чешский Крумлов Отличное тех состояние На с…
$883,817
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Чески-Крумлов, Чехия
Квартира
Чески-Крумлов, Чехия
Площадь 270 м²
Отель 270 m² в центре города Чешский Крумлов Год постройки — 2008 18 кроватей. 8 номеров
$840,152
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов