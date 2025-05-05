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Квартиры в Центральной Чехии, Чехия

okres Kladno
43
Кладно
31
okres Praha vychod
22
okres Praha zapad
19
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165 объектов найдено
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
Семейный дом 4 спальни, 80м2, участок 204м2, в Есеницих, Центральное газовое отопление. Пере…
$421,309
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Продается просторная кирпичная квартира 2+кк, полезной площадью 64 м², в более широком центр…
$148,422
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Квартира в Podlesin, Чехия
Квартира
Podlesin, Чехия
Площадь 157 м²
Полностью реконструированный оригинальный дом прямоугольной формы с новой пристройкой. В рам…
$331,086
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2+ (3,3 м2 застекленный балкон и 1,3 м2 погреб) на 11 этаже панельного дома,…
$163,949
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Недавно отремонтированная квартира, доступная 2+кк, состоит из просторной гостиной с кухней,…
$108,446
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Квартира 2 комнаты в Jarov, Чехия
Квартира 2 комнаты
Jarov, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
квартира 2+1 с большой лоджией, посл реконструкции, 50м2 на 8 этаже солнечная квартира, парк…
$170,241
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Квартира 4 комнаты в Brezany II, Чехия
Квартира 4 комнаты
Brezany II, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Двухэтажная квартира 3+kk 56 m² К квартире принадлежит паркоместо Закрытый комплекс
$154,212
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Квартира 4 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 4 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Продается квартира 3+kk 58 m² в городе Мельник 6ой этаж панельного дома Квартира и дом после…
$164,714
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Квартира 3 комнаты в Komarov, Чехия
Квартира 3 комнаты
Komarov, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
В продажу входит запираемый гараж, который находится в частной собственности, площадью 16,8 …
$122,409
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Продажа квартиры 1+kk 32 m² в городе Кладно, Крочеглавы, в панельном доме с лифтом, подвалом…
$118,837
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Квартира 2+kk 49 m² в городе Кладно 1ый этаж новостройки (нужно докупить парковочное место н…
$132,613
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Квартира в Radlik, Чехия
Квартира
Radlik, Чехия
Площадь 123 м²
Продажа семейного дома 123 м2, на участке 979 м2, Йилове недалеко от Праги 4+кк, идеально по…
$542,725
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Квартира 3 комнаты в Slany, Чехия
Квартира 3 комнаты
Slany, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продажа 2 + кк квартиры с площадью 55 м2 с двумя балконами на 3 этаже кирпичного дома Планир…
$145,156
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Квартира в Ostredek, Чехия
Квартира
Ostredek, Чехия
Площадь 100 м²
На участках 2 объекта. В передней части — оригинальный жилой дом, в задней — коттедж, в кото…
$160,292
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Квартира 1+кк 36м2, на 11 этаже панельного дом (с лифтом), с террасой в 30 км от Праги Разви…
$107,825
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Квартира в Кладно, Чехия
Квартира
Кладно, Чехия
Площадь 103 м²
Семейный дом с отличным видом на город Есть гараж и мастерская
$317,821
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Квартира 4 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 78 м²
двухуровневая квартира 3+кк 78м2 + 2 м2 склеп. на 1 этаже кирпичного дома,в деревне Миловице…
$196,985
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Квартира в Nupaky, Чехия
Квартира
Nupaky, Чехия
Площадь 146 м²
Кирпичный дом 146м2 с садом,+ есть отдельный гараж, который находится примерно в 100 метрах …
$392,822
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Квартира в Sestajovice, Чехия
Квартира
Sestajovice, Чехия
Площадь 148 м²
продажа семейного дома 5+кк, 148м2 + двойной гараж Дом стоит на земельном участке площадью 8…
$700,418
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Квартира в Mukarov, Чехия
Квартира
Mukarov, Чехия
Площадь 1 222 м²
Продается стильный пансион, ориентированный на спорт и отдых, с участком 3588 м2, Прага Вост…
$1,75 млн
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Квартира 1kk 30м2 — была полностью отремонтирована, замена окон, новая электропроводка, сану…
$102,553
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Квартира 2 комнаты в Horovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Horovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
$148,004
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Квартира в Radim, Чехия
Квартира
Radim, Чехия
Площадь 76 м²
дом с планировкой 3+1 Все здание подверглось дорогостоящему ремонту: изоляция с новым фасадо…
$141,754
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Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Продается квартира 2+1 44м2 в кирпичном доме на 3 этаже Тихий ,уютный район. Магазины, кинот…
$135,887
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Квартира в Zdimerice, Чехия
Квартира
Zdimerice, Чехия
Площадь 149 м²
Продается современный семейный дом с планировкой 4+кк с садом в среднечешском городе Есенице…
$678,954
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Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается квартира 2+1 68м2 на 6 этаже панельного дома Свежий ремонт, наличие гардеробной Хо…
$143,157
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Квартира в Rokytovec, Чехия
Квартира
Rokytovec, Чехия
Площадь 130 м²
Дом после частичной реконструкции, подключен к водопроводу, электричество 220 / 380В, септик…
$165,819
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Квартира 1 комната в Кладно, Чехия
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Квартира 1+1 28 m² в городе Кладно Квартира после ремонта. 1ый этаж. К квартире принадлежит …
$93,412
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Квартира в Бенешов, Чехия
Квартира
Бенешов, Чехия
Площадь 130 м²
Дом расположен в центре Бенешова, в нескольких минутах от сказочного Конопиште. Дом располож…
$455,451
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Квартира в Lounovice, Чехия
Квартира
Lounovice, Чехия
Площадь 93 м²
Продается семейный дом недалеко от Праги в деревне Louňovice. Дом 3 + кк перед домом большой…
$219,732
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