  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Северо-Восток
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры на Северо-Востоке, Чехия

okres Liberec
12
Либерец
12
okres Usti nad Orlici
3
21 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Йичин, Чехия
Квартира 4 комнаты
Йичин, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру 3+kk, площадью 100 м², в новом жилом доме, в центре Либере…
$220,540
Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Для любителей жить в историческом месте с комфортом, предлагаем к приобретению оригинальную …
$211,824
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2 + кк площадью 36 м2, которая только что прошла дорогостоящу…
$138,183
Квартира 3 комнаты в Brniste, Чехия
Квартира 3 комнаты
Brniste, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
🏡 Просторная квартира 3+kk (70 м²) в центре курортного города Яхимов Цена: 3 950 000 чешс…
$186,338
Квартира в Rybnik, Чехия
Квартира
Rybnik, Чехия
Площадь 208 м²
Продажа отдельного двухэтажного дома в Рыбнике возле Чески Тршебова 1 / В просторном саду пл…
$250,515
Квартира в Ческа-Тршебова, Чехия
Квартира
Ческа-Тршебова, Чехия
Площадь 150 м²
Дом 150м2 4+1 (кирпичный) с участком 566м2 + гараж 19м2 +терраса 36м2 Отопление: газовый кот…
$156,551
Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 46 м²
квартира 2 + 1 46м2 с лоджией площадью на улице Войтешска.Квартира свеже отремонтирована в п…
$148,132
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 38 м²
квартира 2+кк 38м2 в панельном доме на 3 этаже. с балконом, Либерец — Броумовска. Квартира о…
$122,409
Квартира 3 комнаты в Турнов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Турнов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Предлагаем на продажу недвижимость в центре города Турнов. Квартира 3+1 62 m², 7ой этаж пане…
$133,506
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу солнечную квартиру 3+1 74м2 с прекрасным видом на окрестности. Квартир…
$182,189
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 72 м²
квартира 3+1 72м2 на 5 этаже с лоджией и видом на зелень Дом был недавно отремонтирован Собс…
$187,886
Квартира в Hrusova, Чехия
Квартира
Hrusova, Чехия
Площадь 124 м²
Мы продаем современный, недавно построенный семейный дом 5 + кк в тихой части деревни Грушов…
$326,792
Квартира 3 комнаты в Турнов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Турнов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Продается квартира в центре города Турнов. 2+kk 42 m². Кирпичный дом, квартира после ремонта
$114,968
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Предлагаем полностью отремонтированную квартиру 2 + кк 60м2 на 3 этаже, в центре города Либе…
$164,756
Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продажа полностью оборудованной квартиры 1 + кк 28 м2 после реконструкции на 3 этаже панельн…
$142,902
Квартира в Dolni Ujezd, Чехия
Квартира
Dolni Ujezd, Чехия
Площадь 65 м²
Дом 65м2 (3+1) с участком 1255м2 (гостиная с кухней, ванная комната, спальня, детская комнат…
$210,080
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
предлагаем на продажу очень хорошую квартиру 2 + кк (первоначально 3 + кк) с балконом в само…
$220,880
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Мы предлагаем квартиру 2 + кк с гардеробной, расположенную на третьем этаже кирпичного истор…
$176,449
Квартира в Литомишль, Чехия
Квартира
Литомишль, Чехия
Площадь 350 м²
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
$397,967
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3 + 1 и площадью 81,1 м2 на 2 этаже панельного дома, с собственным гаражом. Дом пос…
$215,778
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+кк 54м2 на 2 этаже панельного дома Дом и квартира после полной реконструкции окол…
$128,106
