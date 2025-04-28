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Квартиры на Северо-Западе, Чехия

okres Karlovy Vary
131
Карловы Вары
125
okres Usti nad Labem
39
Мост
39
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236 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
2+кк площадью 55м2, расположенную на первом этаже утепленного ревитализованного кирпичного д…
$110,529
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 с лоджией общей площадью 49 м2. Дом прошел полную ревитал…
$57,408
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
квартира 1 + кк 32м2 с гаражом на втором этаже нового кирпичного трехэтажного дома в курортн…
$86,226
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается квартира 3 + 1, 92 кв.м. Теплице. Квартира расположена на третьем этаже в кирпично…
$93,412
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продажа элитной квартиры 2+кк в очень прибыльном районе Карловых Вар, который находится в не…
$525,598
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Квартира 2+1 48 m² — Усти над Лабем 3тий этаж панельного дома Квартира после реконструкции Ц…
$66,285
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Квартира 2 + 1 + площадью 63 м2, расположена на втором этаже кирпичного здания, в одном из с…
$99,237
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Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
Площадь 1 126 м²
Склад общей площадью 1126 м2 в отличном стратегическом месте недалеко от промышленной зоны Х…
$563,616
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Квартира 2 комнаты в Mojzir, Чехия
Квартира 2 комнаты
Mojzir, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Квартира 2+1 62м2 в хорошем состоянии, без вложений. Кирпичный санузел с душевой кабиной, но…
$51,033
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 63 м²
квартира 3+1 63м2 на 11 этаже панельного дома В квартире три французских пластиковых окна с …
$60,630
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Квартира 1 комната в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 комната
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Квартира 1+1 47м2 расположена на 2 этаже кирпичного утепленного дома. В 2016 году в квартире…
$77,382
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Квартира 3+1 75м2 прямо в историческом центре Карловых Вар, с отличным доступом как к истори…
$120,119
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Квартира в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира
okres Usti nad Labem, Чехия
Площадь 73 м²
Квартира на продажу в центре г. Усти-над-лабем. Квартира после ремонта и планировкой 2+1, об…
$118,837
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Квартира в Stanovice, Чехия
Квартира
Stanovice, Чехия
Площадь 475 м²
Дом 120м2 площать пола , с планировкой 4+1 и с участком 475м2 в 15км от Карловых Вар . дом п…
$133,336
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Квартира в Rovna, Чехия
Квартира
Rovna, Чехия
Площадь 110 м²
Дом 110 m² 4+1 с участком 955 m² в тихом поселке Подстрани, . Это двухэтажный кирпичный дом …
$134,909
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Предлагаем к продаже 1 + кк квартиру. общей площадью 39 м2. Квартира расположена в панельном…
$100,044
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Предлагаем на продажу квартиру 3 + 1 в частной собственности с балконом, общей площадью 124 …
$170,794
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Мы предлагаем хорошую квартиру 1 + 1 с общей площадью 34 м2 в востребованном и тихом месте. …
$72,408
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+кк 40м2 на 2 этаже панельного дома Квартира после частичной ревитализации шесть м…
$64,117
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Квартира 2+1 55 m² — Усти над Лабем 3ий этаж панельного дома после ремонта 10 минут пешком д…
$88,182
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира планировкой 2+1 с лоджией, в привлекательном районе Карловых Вар, располо…
$96,728
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 131 м²
Предлагаем на продажу квартиру 4+1 131,9 м2, терраса 6 м2 Квартира расположена на тихой площ…
$198,587
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции Тихая и прибыльная часть го…
$56,931
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Трехкомнатная квартира 104м2 в шестиэтажном кирпичном доме с лифтом, на улице Югославская, в…
$238,525
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Квартира в Stanovice, Чехия
Квартира
Stanovice, Чехия
Площадь 400 м²
Дом 400м2 с участком 1036м2 в 10 км от Карловых Вар . Жилой комплекс был полностью реконстру…
$149,280
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
2+1 полезной площадью 50 м2, которая находится на 2-м этаже реконструированного кирпичного д…
$106,277
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 59 м²
We offer you 3+1 59m2 apartment in private ownership, located on the 3rd floor of an insulat…
$60,075
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Квартира с 3+кк и общей площадью 90 м2 расположена на 4 этаже, что обеспечивает прекрасный в…
$328,482
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Предлагаем к покупке светлую квартиру, планировкой 2+1 в центре Карловых Вар, по ул. Короля …
$116,074
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
3+кк в центре Карловых Вар, на улице Ятечни. Общая площадь квартиры 104,29 м2. Квартира расп…
$269,796
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