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Квартиры с видом на горы в Чехии

Брно
76
Пльзень
3
Острава
10
Прага
722
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/6
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ — 6% ГОДОВЫХ — СОВРЕМЕННАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ПРАГИ Продается с…
$299,589
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