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Квартиры в Ческе-Будеевице, Чехия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается просторная квартира после капитального ремонта. Квартира располагает планировкой 2…
$148,132
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Czech Village s.r.o
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Квартира 4 комнаты в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 47 м²
Продается квартира с балконом, планировкой 3+кк, общей площадью 47.27м2. Квартира расположен…
$132,656
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
Площадь 74 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу меблированной отремонтир…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Продается квартира планировкой 2+kk с лоджией, общей площадью 49,3 m2, расположенная на 4м э…
$153,659
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Параметры недвижимости в Ческе-Будеевице, Чехия

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