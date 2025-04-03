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Квартиры в Neratovice, Чехия

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Neratovice, Чехия
Квартира 1 комната
Neratovice, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира 1+1 34 m² в пригороде Праги, район Нератовице 11ый этаж панельного дома с…
$118,582
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Квартира 2+1 60м2 в кирпичном доме, на 5 этаже 25 км от Праги рядом всё необходимое — детска…
$107,272
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2+ (3,3 м2 застекленный балкон и 1,3 м2 погреб) на 11 этаже панельного дома,…
$163,949
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Neratovice, Чехия
Квартира
Neratovice, Чехия
Площадь 154 м²
семейный дом 154м2 , участок 430м2 Предлагаемый дом подключен к водопроводу, канализации, га…
$310,465
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Продажа квартиры 1 + кк в личной собственности, площадью 30,40 м2, на первом этаже четырехкв…
$115,521
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