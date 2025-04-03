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Квартиры в Млада-Болеслав, Чехия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 3 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 41 м²
2+кк с лоджией площадью 41 м2 в Млада Болеслав — Йозефув Дул. В квартире на 5 этаже многоква…
$95,534
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается квартира 2+1 68м2 на 6 этаже панельного дома Свежий ремонт, наличие гардеробной Хо…
$143,157
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Продается квартира 2+1 53м2 в центре г. Млада Болеслав . 3-й этаж кирпичного дома Дом после …
$127,128
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Продается квартира 2+1 44м2 в кирпичном доме на 3 этаже Тихий ,уютный район. Магазины, кинот…
$135,887
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов