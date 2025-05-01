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Квартиры в okres Praha vychod, Чехия

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22 объекта найдено
Квартира в Zlata, Чехия
Квартира
Zlata, Чехия
Площадь 160 м²
Эксклюзивное предложение энергосберегающего дома с гаражом, бассейном и крытой зоной отдыха …
$680,904
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Квартира в Sestajovice, Чехия
Квартира
Sestajovice, Чехия
Площадь 148 м²
продажа семейного дома 5+кк, 148м2 + двойной гараж Дом стоит на земельном участке площадью 8…
$700,418
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Квартира в Babice, Чехия
Квартира
Babice, Чехия
Площадь 84 м²
Дом 84м2 для круглогодичного проживания и отдыха. Все здание утеплено. с красивым садом и ру…
$278,959
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Квартира 3 комнаты в Velke Popovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Velke Popovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Продажа квартиры  3+1 после полной реконструкции, площадью 70 м². Квартира расположена на 2-…
$181,849
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Квартира 1 комната в Nehvizdy, Чехия
Квартира 1 комната
Nehvizdy, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Квартира 1+1 50 m² в проекте новостройки К квартире принадлежит подвальное помещение Квартир…
$174,110
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Квартира в Nupaky, Чехия
Квартира
Nupaky, Чехия
Площадь 146 м²
Кирпичный дом 146м2 с садом,+ есть отдельный гараж, который находится примерно в 100 метрах …
$392,822
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Квартира в Mukarov, Чехия
Квартира
Mukarov, Чехия
Площадь 1 222 м²
Продается стильный пансион, ориентированный на спорт и отдых, с участком 3588 м2, Прага Вост…
$1,75 млн
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Квартира в Lazne Tousen, Чехия
Квартира
Lazne Tousen, Чехия
Площадь 74 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Предоставляется продажа частично оборудованной коопер…
$196,473
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Квартира 4 комнаты в Polerady, Чехия
Квартира 4 комнаты
Polerady, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 71 м²
квартира 3+кк 71м2 с выходом в сад В квартире на первом этаже есть коридор, туалет с прачечн…
$387,125
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Квартира в Radejovice, Чехия
Квартира
Radejovice, Чехия
Площадь 150 м²
Предлагаем на продажу очень красивый недавно построенный семейный дом площадью 150 м2 в Раде…
$820,784
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Квартира в Lounovice, Чехия
Квартира
Lounovice, Чехия
Площадь 93 м²
Продается семейный дом недалеко от Праги в деревне Louňovice. Дом 3 + кк перед домом большой…
$219,732
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Квартира в Мниховице, Чехия
Квартира
Мниховице, Чехия
Площадь 85 м²
полностью отремонтированный кирпичный дом 85м2 с участком 315м2 , планировка 3+1 , есть гара…
$290,184
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Квартира в Babice, Чехия
Квартира
Babice, Чехия
Площадь 84 м²
светлый дом 84м2 с участком 581м2 с красивым садом и ручьем, с парковочным местом На первом …
$291,204
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Квартира в Sudovo Hlavno, Чехия
Квартира
Sudovo Hlavno, Чехия
Площадь 111 м²
кирпичный семейный дом в деревне Судово Главно, с хорошим доступом к Праге. Дом в загородном…
$263,058
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Квартира в Nehvizdy, Чехия
Квартира
Nehvizdy, Чехия
Площадь 96 м²
Дом 4+1 96м2 с участком 275 м2 — готово к заселению! 2 ванные комнаты, парковочное место на …
$443,503
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Квартира 2 комнаты в Nehvizdy, Чехия
Квартира 2 комнаты
Nehvizdy, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Предлагаем на продажу квартиру на первом этаже таунхауса. Квартира 2+1 60 m² с участком 222м…
$221,050
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Квартира в Nupaky, Чехия
Квартира
Nupaky, Чехия
Площадь 115 м²
Продажа таунхауса с планировкой 4 + кк площадью 115 м2 и садом 75 м2 в деревне Нупаки парков…
$409,319
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Квартира 3 комнаты в Klicany, Чехия
Квартира 3 комнаты
Klicany, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Квартира находится в новом кирпичном здании с теплоизоляцией. Отопление — газовый центральны…
$168,030
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Квартира в Kostelec nad Cernymi lesy, Чехия
Квартира
Kostelec nad Cernymi lesy, Чехия
Площадь 94 м²
семейный дом планировкой 3 + кк 94 м2 + чердак 30 м2 (подготовленный к переделке в еще одну …
$201,492
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Квартира в Nehvizdy, Чехия
Квартира
Nehvizdy, Чехия
Площадь 930 м²
Предлагаем на продажу помещениt, технически оборудованные для производства или хранения прод…
$1,08 млн
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Квартира в Ржичани, Чехия
Квартира
Ржичани, Чехия
Площадь 120 м²
отдельно стоящий семейный дом 120м2 с планировкой 4 + 1, с просторным садом, удобно располож…
$469,099
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Квартира в Drisy, Чехия
Квартира
Drisy, Чехия
Площадь 97 м²
Дом кирпичный 97м2 , частично подвал. Планировка дома 3 + кк. Часть собственности представля…
$185,037
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