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Квартиры в Бероун, Чехия

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бероун, Чехия
Квартира 2 комнаты
Бероун, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
квартира 2+1 с большой лоджией, посл реконструкции, 50м2 на 8 этаже солнечная квартира, парк…
$170,241
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Бероун, Чехия
Квартира 2 комнаты
Бероун, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира 2 + 1 с меньшим балконом (0,8 м2), которая находится в тихой части города…
$159,399
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 3 комнаты в Бероун, Чехия
Квартира 3 комнаты
Бероун, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+кк 54м2 на втором этаже кирпичного дома,где в общей сложности 4 жилых единицы. Вл…
$153,702
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов