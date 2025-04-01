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Квартиры в okres Breclav, Чехия

Hustopece
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 3 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Предложение просторной квартиры с большой террасой и подвалом в Густопечах недалеко от Брно.…
$276,387
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Квартира 4 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 4 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
$241,982
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Квартира 3 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 3 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
2+кк площадью 44 м2 и сверхстандартным просторным балконом 6,16 м2 в Густопече недалеко от Б…
$208,386
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 2 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
2+1 после полной реконструкции Квартира продается с оборудованной кухней и гардеробной. Балк…
$170,111
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Квартира 3 комнаты в Микулов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Микулов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 75 м²
квартира 3+1 75м2 на 3 этаже новостройки 2007 года. есть подвальное помещение отличный вид и…
$229,384
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Квартира 4 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 4 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 55 м²
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
$210,937
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Czech Village s.r.o
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