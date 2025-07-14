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Квартиры в Брно, Чехия

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77 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/6
Предлагаем на продажу просторную и светлую 2-комнатную квартиру с кухонькой (3+кк) общей пло…
$339,117
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Квартира 1+kk 20 m² — Брно 2ой этаж квартира после ремонта
$93,964
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Предлагаем на продажу в частную собственность новопостроенную мансардную квартиру 2 + кк 61м…
$224,962
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Квартира 1+кк площадью 27 м2 расположена на первом этаже кирпичного дома. Вход в квартиру из…
$121,204
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Квартира Адрес:Jedovnická, Brno — Líšeň Планировка:1+кк Общая площадь:23м2 Этаж:2 из 5 Лоджи…
$73,513
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 56 м²
квартира 2+1 56м2 на 3 этаже кирпичного дома, с балконом. + повальное помещение В квартире с…
$255,617
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
2+кк 46м2 с видом на весь Брно Эта квартира расположена в тихой части города Брно с полной и…
$181,125
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру 2+kk в отреставрированном жилом доме «Rezidence XIX» в цен…
$188,779
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 40 м²
2+кк 40,5 м2, расположена в популярном месте города Брно — в Старом Лисковце, на втором этаж…
$172,237
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Квартира 3 комнаты в Jehnice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Jehnice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
квартира 2+кк 63м2 , резиденция в процессе строительства Нестандартная квартира, расположенн…
$275,515
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 62 м²
квартира 2+ 62м2 на 4 этаже кирпичного дома без лифта парковка перед домом + подвальное поме…
$256,212
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на втором этаже кирпичного дома в самом центре города Брно год реконструкц…
$215,565
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Предлагаем к продаже квартиру 1+1 общей площадью 35 м2. Все окна выходят на юго-запад и откр…
$137,981
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
От имени собственника предлагаем на продажу кирпичную квартиру с планировкой 1+1 недалеко от…
$165,858
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Предлагаем 1+кк квартиру в строящемся комплексе Понава СИТИ, 4 этаж. Квартира находится в уж…
$169,685
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Квартира 43м2 на 11 этаже панельного дома, + подвал 10 минут до центра города на машине Еще …
$148,132
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Квартира 1 кк общей площадью 26 м2 расположена недалеко от исторического центра города Брно.…
$148,387
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Продажа квартиры 1+1 тихая жизнь рядом с парком, идеально подходит для отдыха. Квартира нахо…
$144,552
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2 + KK № 11 площадью 54,4 м2 на 4-м этаже с лифтом недалеко о…
$269,988
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Продажа 2 + кк квартиры в частной собственности в Брно — Маломержице. Полезная площадь кварт…
$221,093
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
1+1, общая площадь 38м2 + кладовка Во внутреннем блоке есть двор с садом, который доступен т…
$157,352
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 23 м²
квартира 1+кк 23 м2 на 2м этаже кирпичного дома. Высокие потолки 3 м напротив квартиры есть …
$114,968
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+кк 55м2 на последнем 4м этаже кирпичного дома дом и квартира после реконструкции …
$253,364
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Мы предлагаем к покупке новую квартиру 2+kk в Брно. Апартаменты расположены на 6-м этаже зда…
$177,809
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 21 м²
we offer the sale of a smaller apartment in the very heart of Brno. The apartment with a lay…
$139,361
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Представляем вам квартиру с ремонтом 2 + кк, ориентированную на тихий двор на 1 этаже кирпич…
$198,686
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Квартира, площадью 79 м2 на 3 этаже панельного дома, в котором произведена полная ревитализа…
$239,856
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 27 м²
предлагаем на продажу меблированную 1+кк квартиру в Брно — Кралове Поли на улице Хостинскего…
$142,361
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Квартира 4 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 71 м²
3+кк квартиру после реконструкции площадью 71,1 м2 + терраса 9,60 м2, которая выходит во дво…
$289,613
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
1+кк, площадью 33 м2, на улице Выставни — Брно, недалеко от Мендловой площади. Квартира посл…
$147,996
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