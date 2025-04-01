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Квартиры в okres Beroun, Чехия

Бероун
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10 объектов найдено
Квартира в Hyskov, Чехия
Квартира
Hyskov, Чехия
Площадь 105 м²
Продажа отдельностоящего дома 4+кк общей площадью 105 квадратных метров, расположен на участ…
$401,325
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Квартира 2 комнаты в Бероун, Чехия
Квартира 2 комнаты
Бероун, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира 2 + 1 с меньшим балконом (0,8 м2), которая находится в тихой части города…
$159,399
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Квартира 3 комнаты в Бероун, Чехия
Квартира 3 комнаты
Бероун, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+кк 54м2 на втором этаже кирпичного дома,где в общей сложности 4 жилых единицы. Вл…
$153,702
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Квартира в Suchomasty, Чехия
Квартира
Suchomasty, Чехия
Площадь 86 м²
Дом полностью отремонтирован и подключен ко всем коммуникациям. Чердак очень просторный, око…
$187,886
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Квартира 3 комнаты в Horovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Horovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Квартира 2+кк 45м2 на 2 этаже кирпичного дома Одновременно с квартирой продается гараж, кото…
$108,165
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Квартира в Karlstejn, Чехия
Квартира
Karlstejn, Чехия
Площадь 135 м²
Дом 3+кк после полной реконструкции в 2012г, площадью 135м2, на участке 309м2 С чердака вход…
$339,249
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Квартира 3 комнаты в Komarov, Чехия
Квартира 3 комнаты
Komarov, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
В продажу входит запираемый гараж, который находится в частной собственности, площадью 16,8 …
$122,409
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Квартира в Bubovice, Чехия
Квартира
Bubovice, Чехия
Площадь 90 м²
Семейный дом 4 + кк (возраст 10 лет) Бубовице — 4,5 км от выхода 10 на D5 (15 км от Праги). …
$217,776
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Квартира 2 комнаты в Бероун, Чехия
Квартира 2 комнаты
Бероун, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
квартира 2+1 с большой лоджией, посл реконструкции, 50м2 на 8 этаже солнечная квартира, парк…
$170,241
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Квартира 2 комнаты в Horovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Horovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
$148,004
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