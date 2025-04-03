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Квартиры в Пльзень, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Plzen-mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 75 м²
3+1 75м2 на 2 этаже панельного дома + лоджия + подвальное помещение Бонусом является фитнес-…
$178,702
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Квартира 3 комнаты в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Plzen-mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома — Дом прошел полную реконструкцию. — Новый лифт…
$210,080
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 4 комнаты в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Plzen-mesto, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 89 м²
квартира 4+1 89м2 после ремонта из одной комнаты выход на большую лоджию (6,3 м) В одной ван…
$220,327
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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