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Квартиры в Праге, Чехия

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713 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Дом в стиле неоренессанс начала 19 века после полной реконструкции. — квартира 2 + кк, 38,5 …
$331,086
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
квартира 2+кк 58м2 на 4 этаже кирпичного дома пятидесятых лет после дорогостоящей реконструк…
$419,523
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 95 м²
I offer you mediation of the sale of a beautiful spacious studio 3 + kk with a floor area of…
$433,256
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
квартира 1+кк 24м2 на 1 этаже кирпичного дома доступ к общему саду во внутреннем дворе + под…
$152,001
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+кк 70м2 в резеденции Есениова на 6 этаже (кирпичный дом) Приятным бонусом являетс…
$404,259
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Продается Квартира 3+1 103 m² в самом центре Праги 1 2ой этаж кирпичного дома после реконстр…
$779,351
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Квартира 2+kk 44 m² — в районе Прага 4 — Панкрац Второй этаж кирпичного дома Квартира прошла…
$248,729
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Продается квартира планировкой 1+кк, общей площадью 35м2, по адресу Exklusivně nabízíme k pr…
$174,833
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+кк 40м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира после ремонта, полностью и современно…
$328,322
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
We offer for sale a studio, which can be used both for own living and as an investment for l…
$127,328
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
2+кк с парковочным местом в уникальном современном жилом комплексе River Diamond в пражском …
$506,079
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
квартира 1+кк 24м2 в панельном доме на 6 этаже реконструкция квартиры было проведена в 2016г…
$143,157
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Продается квартира 2+1 73 m² в районе Прага 4 — Михле 2ой этаж кирпичного дома с лифтом Квар…
$309,487
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Pěkný prostorný atypický podkrovní byt 3+kk 111 m2, Praha 2 — Vinohrady, Slavíkova ul., 6. p…
$514,585
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Квартира 1 комната в Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира 1+1, на 4ом этаже. Площадь 28м2. Панельный дом. Развитая инфраструктура. …
$126,575
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Квартира 1+кк 24м2 на 2 этаже кирпичного дома , дом после реконструкции Тихий район, окна во…
$158,634
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Квартира имеет планировку 3 + кк и общую площадь 68 м2, находится на 9-м этаже панельного до…
$313,059
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Продается меблированная квартира, планировкой 3 + kk ,общей площадью 95 м2, с балконом. Цент…
$463,401
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 57 м²
квартира 2+1 53м2 на 4 этаже кирпичного дома, с балконом 4м2 Хозяин с радостью оставит кварт…
$348,178
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Квартира 5 комнат в Столица Прага, Чехия
Квартира 5 комнат
Столица Прага, Чехия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 185 м²
Предлагаем очень просторную двухэтажную квартиру, расположенную на четвертом и пятом этаже ж…
$629,306
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Предлагаем к продаже  квартиру 1+kk, на 1-м этаже кирпичного дома с лифтом, в Праге 6 — Дейв…
$197,070
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Зимняя акция: парковочное место бесплатно! Квартира Адрес ulice Rubešova, Praha 2 — Vinohrad…
$583,302
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
квартира 1+кк 25м2 на сниженном первом этаже кирпичного дома, в отличном состоянии Тихий рай…
$154,255
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Квартира Адрес ulice Plzeňská, Praha 5 — Smíchov Планировка 1+кк Общая площадь 36м2 Этаж 2 и…
$182,359
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продажа квартиры 2 + 1 площадью 67 м2 в тихом районе Праги 5 Квартира расположена на первом …
$165,819
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
квартира 3+кк 138м2 с большой террасой (58,1 м2), на 6 этаже кирпичного дома парковка в гара…
$497,416
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 79 м²
We offer for sale a spacious housing unit with a layout of 3 + 1 and a total size of 79 m2. …
$524,542
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
The originally designed and spacious one-hundred-meter apartment with 3+kk is located in a p…
$586,882
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
квартира 2+кк 48м2 на 2 этаже кирпичного дома + склеп В 2015 году была проведена полная реко…
$283,551
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Предлагаем на продажу квартиру 3+kk 82 m². 3ий этаж кирпичного дома, район Винограды. Корунн…
$825,738
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