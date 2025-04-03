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Квартиры в Sokolov District, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира в Rovna, Чехия
Квартира
Rovna, Чехия
Площадь 110 м²
Дом 110 m² 4+1 с участком 955 m² в тихом поселке Подстрани, . Это двухэтажный кирпичный дом …
$134,909
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Квартира 3 комнаты в Соколов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Соколов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Продажа квартиры 3+1 65 м2. Квартира находится на шестом этаже в современном панельном доме.…
$71,302
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 3 комнаты в Соколов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Соколов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Продажа квартиры 3+1 с площадью 72 m2 и застеклённым балконом. Квартира находится на 8 этаже…
$91,201
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Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Параметры недвижимости в Sokolov District, Чехия

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