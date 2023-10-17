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Виллы в Гермасойя, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 589 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 589 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€9,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 593 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€3,70 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€2,30 млн
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