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Жилой комплекс с садом и видом на город, море и бассейн, Паралимни, Кипр

Kapparis, Кипр
от
€148,000
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8
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О комплексе

Проект состоит из шести блоков квартир, обеспечивающих ощущение уединенности. 64 квартиры имеют вид на море или на общий бассейн. Среди них также есть пентхаусы с собственным бассейном и апартаменты с собственным садом.

Спроектированные таким образом, чтобы передать ощущение летнего курорта, апартаменты выделяются своим минимализмом, четкими линиями и качеством материалов.

Просторные общие зоны создают ощущение открытости для жителей, что делает проект не только местом отдыха, но и идеальным местом для постоянного проживания.

Расположение и объекты поблизости

Апартаменты расположены в Протарасе, в непосредственной близости от города Паралимни, но также очень близко к району Каппарис. Это один из самых популярных районов Протараса, который активен в течение всего года и предлагает десятки удобств и возможностей для развлечений. Проект расположен на холме, откуда открывается беспрепятственный вид на Фамагусту и Каппарис. Кроме того, он находится всего в нескольких минутах езды от лучших пляжей Кипра.

Местонахождение новостройки
Kapparis, Кипр

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Жилой комплекс с садом и видом на город, море и бассейн, Паралимни, Кипр
Kapparis, Кипр
от
€148,000
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