Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр

Ларнака, Кипр

от €1,50 млн

Предлагаются элитные двухуровневые апартаменты с собственным бассейном, видом на город, парковочными местом и помещением для хранения. Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Полы с подогревом Оборудованная кухня Кондиционеры Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Ларнаки, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 5 минутах ходьбы от набережной и пляжа. Международный аэропорт Ларнаки - 5 минут Автомагистрали - 5 минут Пляж с Голубым флагом - 600 метров