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Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€335,000
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10
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на море.

Резиденция располагает двумя бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от больницы и школ и в нескольких минутах езды от баров и ресторанов.

  • Автомагистраль Пафос-Лимассол - 1 минута
  • Международная школа - 5 минут езды
  • Торговый центр - 8 минут
  • Гавань - 9 минут
  • Царские гробницы - 10 минут
  • Пляж - 11 минут
  • Международный аэропорт - 12 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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