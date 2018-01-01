Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр

Предлагаются апартаменты с просторными террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейном, садом, подземным гаражом и видом на море.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Подготовка для установки электрического отопления
Солнечные водонагреватели
Цветной видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 80 метрах от пляжа МакКензи.
Предлагаются виллы с парковочными местами для 2 машин, садами, панорамным видом на побережье и окрестности.
Возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами.
Особенности квартир
Каждый дом включает 3 или 4 спальни, 3 или 4 ванные комнаты, кухню открытой планировки. Основная спальня имеет собственную душевую комнату.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки камина
Солнечные панели
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, соединяющей Никосию и Лимассол.
Ларнака - 3 км
Ресторан - 500 метров
Пляж - 2,5 км
Аэропорт - 2 км
Предлагаются элитные двухуровневые апартаменты с собственным бассейном, видом на город, парковочными местом и помещением для хранения.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Полы с подогревом
Оборудованная кухня
Кондиционеры
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Ларнаки, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 5 минутах ходьбы от набережной и пляжа.
Международный аэропорт Ларнаки - 5 минут
Автомагистрали - 5 минут
Пляж с Голубым флагом - 600 метров