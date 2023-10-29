Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Makounta
  5. Дома

Дома в Makounta, Кипр

виллы
6
6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 4 спальни в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни
Makounta, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Вилла Vrisoudia на участке 2 - это потрясающая вилла с 3 спальнями, готовая к использованию …
€506,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Makounta, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 435 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Makounta, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 139 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€439,320

Параметры недвижимости в Makounta, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти