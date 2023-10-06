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Виллы с видом на море в Лимасол, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€990,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию роскошные виллы в самом уникальном жилом комплексе Средиземного м…
€8,30 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,60 млн

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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