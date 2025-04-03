Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kouka
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Kouka, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Kouka, Кипр
Квартира 5 комнат
Kouka, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в окружении соснового леса, рядом с горнолыжным курортом, Платрес, Кипр Предл…
$769,810
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kouka, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов