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Коттеджи с видом на море в Сообщество Мандрия, Кипр

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19 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€286,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000

Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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