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Квартиры с видом на море в Kathikas, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Катикас, Кипр
Квартира 5 комнат
Катикас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
$780,213
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Квартира 4 комнаты в Катикас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Катикас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предлагаются виллы …
$608,566
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Параметры недвижимости в Kathikas, Кипр

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