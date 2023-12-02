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Квартиры в Agios Sozomenos, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Agios Sozomenos, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Agios Sozomenos, Кипр
Комнаты 6
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
€387,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Agios Sozomenos, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Agios Sozomenos, Кипр
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
в месяц
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Параметры недвижимости в Agios Sozomenos, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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